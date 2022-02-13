Жертвами стали пять женщин и пять мужчин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области скончались еще 10 зараженных коронавирусом. Статистику заболеваемости опубликовали в донском правительстве.

Подтвердилась смерть пяти женщин в возрасте от 62 до 92 лет. Жертвами стали пять мужчин от 58 до 85 лет. По данным правительства, все пациенты страдали от сопутствующих хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем. Всего от ковида скончались 10 164 жителя.

Число выздоровевших выросло на 1 006 человек. Всего от коронавируса вылечились 197 779 заболевших.

Напомним, за сутки вирусом заразились 4 474 жителя Ростовской области. Общее число зараженных выросло до 262 876.