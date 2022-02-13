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Общество13 февраля 2022 13:09

Власти Чехии призвали граждан воздержаться от поездок в Ростовскую область

МИД страны сообщил о «высоком риске безопасности»
Михаил СТРИЖЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Путешественников попросили зарегистрироваться в специальной базе.

Путешественников попросили зарегистрироваться в специальной базе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Чехии призвали граждан отказаться от поездок в Ростовскую область в связи с ситуацией на восточной и северной границах Украины. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте министерства иностранных дел страны.

— МИД Чешской Республики предостерегает от поездок в Российскую Федерацию вблизи российско-украинской границы, особенно в Ростовская область. Поездки в этот регион в настоящее время связаны с высоким риском безопасности, — говорится в сообщении.

Тем, кто все же планирует поездку, в министерстве порекомендовали зарегистрироваться перед путешествием в специальной базе.