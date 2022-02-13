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Общество13 февраля 2022 13:55

В Ростове пропавшего 22-летнего парня нашли живым

Жизни молодого человека ничего не угрожает
Михаил СТРИЖЕВ
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Парня разыскивали почти неделю. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт Юг".

Парня разыскивали почти неделю. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт Юг".

В Ростове-на-Дону нашли 22-летнего Яна Никулина, который пропал неделю назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Юг».

Напомним, молодой человек перестал выходить на связь 6 февраля. Он не предупреждал об отъезде родственникам, поэтому семья сразу забила тревогу. Люди обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Почти неделю о местоположении Яна ничего не было известно. 13 февраля представители поискового отряда сообщили, что парня нашли. Сейчас он с близкими, его жизни ничего не угрожает. Где он находился все это время, пока неизвестно.