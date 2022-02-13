Донское МРЭО будет работать до «последнего клиента» из-за технического сбоя 12 февраля

Отделы будут работать до "последнего клиента". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области изменили график работы МРЭО из-за технического сбоя информационных систем и Портала Госуслуг. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

12 февраля пункты МРЭО приостановили регистрацию транспорта и выдачу водительский удостоверений. В связи с этим 13 февраля регистрационно-экзаменационный отдел будет работать «до последнего клиента».

— С 14 февраля прием граждан будет осуществляться по ранее установленному графику, — пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В донской Госавтоинспекции напомнили, что при приеме в МРЭО нужно использовать маски и перчатки. На входе организована термометрия и обработка рук дезинфицирующим средством.