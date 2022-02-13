В Ростове 12-летний ребенок умер, надышавшись газом из баллончика

На место происшествия приехали медики, но им оставалось лишь констатировать смерть ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону 12-летний мальчик умер от отравления газом. Происшествие случилось в доме на улице Туполева, сообщает 1rnd.ru.

По данным издания, ребенка обнаружила его мама. Когда она пришла домой, дверь оказалась заперта изнутри. Сын при этом не отвечал ни на просьбы, ни на звонки. Когда дверь взломали и женщина попала в дом, она увидела мальчика без сознания. Рядом лежал газовый баллончик. На место сразу вызвали «скорую помощь».

Прибывшие на место медики констатировали смерть подростка. Точную причину трагедии предстоит установить экспертам.