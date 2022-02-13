В Ростовской области пенсионерка потеряла больше миллиона, желая разбогатеть на инвестициях

Теперь мошенников разыскивает полиция. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Матвеево-Курганском районе пенсионерка решила инвестировать, поверив мошенникам. В итоге она осталась без сбережений и с большими долгами.

65-летняя женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Он рассказал ей про способ инвестирования, на котором можно разбогатеть. Собеседник объяснил пенсионерке, что чем больше она вложит, тем больше будет доход. Своих сбережений у женщины было немного, поэтому ей посоветовали взять кредит. Женщина поверила и оформила кредит на свое имя. Все свои сбережения и заем она отправила на счет звонившему — 1,3 миллиона рублей.

Доход женщина так и не получила, а незнакомец перестал выходить на связь. Пенсионерка обратилась в полицию.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.3 УК РФ «Мошенничество», — прокомментировали в пресс-службе МВД по Ростовской области.

Сейчас правоохранители устанавливают личности телефонных мошенников.