Погода в Ростове-на-Дону 14 — 18 февраля 2022: прогноз на неделю

Погода будет переменчивой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Ростове-на-Дону 14 — 18 февраля 2022 — публикуем прогноз синоптиков. Рассказываем, какой будет новая рабочая неделя.

По данным ростовского гидрометцентра, 14 февраля осадков не ожидается. Температура составит +4 — +6 градусов. Средняя скорость ветра — 5 — 10 метров в секунду. С 15 по 16 февраля немного потеплеет до +5 — +7 градусов. Ветер восточный и юго-восточный — до 10 метров в секунду.

По данным сервиса «РП5», 16 февраля столбик термометра покажет +4 — +6 градусов. Порывы ветра могут достигать 5 — 6 метров в секунду. Осадков не предвидится. 17 февраля пройдет небольшой дождь. На термометре будет +4 — +6 градусов. 18 февраля дожди затянутся на весь день. При этом будет теплее до +8 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ветр до 15 — 16 метров в секунду.