Глава администрации и губернатор совершили объезд аварийных домов в Ростове

Власти пообщались с жителями аварийных домов. Фото: instagram.com/logvinenko_rnd.

Сити-менеджер и губернатор совершили объезд аварийных домов в Ростове-на-Дону. О результатах рассказали в городской администрации.

Власти посетили три дома на улицах Малюгиной и Портовой, а также на проспекте Соколова. Все они признаны аварийными и подлежащими сносу после 2017 года. В 2021 году специалисты оценили стоимость объектов.

Жители домов попросили снова провести оценку недвижимости. Дело в том, что прошла процедура затянулась, поскольку не все жители хотели переселяться. За это время рыночная стоимость квартир изменилась.

— Мы пошли навстречу гражданам. Заново оценим изымаемые помещения и направим требуемые документы в правительство Ростовской области, — пояснил сити-менеджер Алексей Логвиненко.