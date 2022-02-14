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Общество14 февраля 2022 4:00

Реконструкция водопровода в донском поселке будет стоить 60,3 миллиона рублей

Источник финансирования в документации не значился
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Реконструкцию водопровода проведут в донском поселке

Реконструкцию водопровода проведут в донском поселке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском поселке запланировали произвести реконструкцию водопровода. На эти нужды будет потрачено более 60,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. В настоящее время проводится работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться реконструкцией локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в поселке Чирский Советского района. Подрядчик выполнит строительные работы по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

Источник финансирования не значился в тексте документации. Все работы необходимо выполнить в промежуток с начала апреля по конец ноября нынешнего года.

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В настоящее время идет определение подрядчика для выполнения работ.