Реконструкция водопровода в донском поселке будет стоить 60,3 миллиона рублей

Реконструкцию водопровода проведут в донском поселке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском поселке запланировали произвести реконструкцию водопровода. На эти нужды будет потрачено более 60,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Советского района Ростовской области. В настоящее время проводится работа конкурсной комиссии, которая определит победителя. Ему необходимо будет заняться реконструкцией локальных (внутрипоселковых) водопроводных сетей в поселке Чирский Советского района. Подрядчик выполнит строительные работы по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

Источник финансирования не значился в тексте документации. Все работы необходимо выполнить в промежуток с начала апреля по конец ноября нынешнего года.

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В настоящее время идет определение подрядчика для выполнения работ.