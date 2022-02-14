Что празднуют ростовчане 14 февраля

У ростовчан сегодня больше поводов для праздника. Фото: ДЕМКОВ Денис

Если жители других городов просто радостно ждут и с удовольствием отмечают день влюбленных, а их соседи выражают свое "фи" заморскому празднику, то в Ростове это противостояние приобрело по-настоящему внушительный масштаб.

Еще до модного Валентинова дня жители донской столицы праздновали важную дату - день освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. За Великую Отечественную войну город пережил две оккупации, и 14 февраля для ростовчан - знаковый день второго освобождения.

Что же современные жители города отмечают сегодня? Корреспондент "КП - Ростов-на-Дону" вышел на улицы Ростова и спросил - какой праздник для людей важнее. Что ответили - смотрите в видео.

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