На озеленение территории Каменоломенского сельского поселения потратят 5,2 миллиона рублей

В Ростовской области выполнят озеленение в Каменоломенском сельском поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области приняли решение озеленить территорию Каменоломенского сельского поселения. На эти нужды планируется потратить 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Октябрьского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 15 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет заняться выполнением комплекса мероприятий по озеленению территории Каменоломненского городского поселения Октябрьского района Ростовской области. Работы будут вестись на ул. Комсомольская, пл. Комсомольская, пл. 50 - летия Победы, ул. Крупской, пер. Шоссейный, пер. Советский, ул. 40 лет Октября, ул. Чкалова, пер. Садовый, ул. Ленина, ул. Железнодорожная, пер. Северный, ул. Калинина.

Средства на выполнение работ будут выделены из местного бюджета. Все работы необходимо выполнить до 1 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На озеленение Ростова власти выделили более 167 миллионов рублей.

На улицах города высадят около 15 тысяч деревьев и кустарников.