В Ростовской области из-за коронавируса за сутки умерли шесть мужчин

Всего на Дону к этому моменту пандемия унесла жизни 10170 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки из-за коронавируса умерли еще 6 пациентов. Все - мужчины старшего и пожилого возраста. Об этом 14 февраля сообщает сайт донского правительства.

Не смогли спасти заболевших от 62 до 84 лет. У них были сопутствующие хронические недомогания, уточнили власти.

Всего на Дону к этому моменту пандемия унесла жизни 10170 человек. В больницах сейчас остается 3481 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 34 человека, на неинвазивной ИВЛ - 247. Кроме того, за прошедшие сутки, выявили еще 3962 инфицированных.

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