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Общество14 февраля 2022 12:52

Война вблизи границ Ростовской области может начаться 22 февраля

Предполагается, что непосредственно перед нападением «состоится серия информационных провокаций»
Ангелина СКИБА
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Утверждается, что якобы «может начаться атака на объекты военной инфраструктуры».

Утверждается, что якобы «может начаться атака на объекты военной инфраструктуры».

Фото: Василий Вахрин

Война на Донбассе вблизи границ Ростовской области может начаться в ночь на 22 февраля. О новой предполагаемой дате перехода к полномасштабным боевым действиям сообщает портал «Новороссия».

Предполагается, что непосредственно перед нападением «состоится серия информационных провокаций». Утверждается, что якобы «может начаться атака на объекты военной инфраструктуры с применением тяжелой артиллерии, бронетехники и ракет».

Это уже не первое подобное заявление. Буквально на днях президент США Джо Байден озвучил другую дату - 16 февраля. Еще раньше глава ДНР Денис Пушилин назвал три доказательства скорой атаки на Донбасс.

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