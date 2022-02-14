Война вблизи границ Ростовской области может начаться 22 февраля

Утверждается, что якобы «может начаться атака на объекты военной инфраструктуры». Фото: Василий Вахрин

Война на Донбассе вблизи границ Ростовской области может начаться в ночь на 22 февраля. О новой предполагаемой дате перехода к полномасштабным боевым действиям сообщает портал «Новороссия».

Предполагается, что непосредственно перед нападением «состоится серия информационных провокаций». Утверждается, что якобы «может начаться атака на объекты военной инфраструктуры с применением тяжелой артиллерии, бронетехники и ракет».

Это уже не первое подобное заявление. Буквально на днях президент США Джо Байден озвучил другую дату - 16 февраля. Еще раньше глава ДНР Денис Пушилин назвал три доказательства скорой атаки на Донбасс.

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