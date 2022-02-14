В Ростове девушка-пешеход пострадала под колесами BMW 320

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем.
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростове-на-Дону девушка-пешеход пострадала под колесами BMW 320. Это произошло утром 14 февраля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел на Халтуринском в районе дома №160. Предварительно, все случилось прямо на «зебре».
Известно, что самому автолюбителю, который был за рулем, 25 лет, пострадавшая того же возраста. Сейчас полицейские выясняют подробности ДТП.
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