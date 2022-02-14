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Происшествия14 февраля 2022 13:13

В Ростове девушка-пешеход пострадала под колесами BMW 320

Сейчас полицейские выясняют подробности несчастного случая
Ангелина СКИБА
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Водителей просят быть предельно внимательными за рулем.

Водителей просят быть предельно внимательными за рулем.

Фото: Сергей ГАПОН

В Ростове-на-Дону девушка-пешеход пострадала под колесами BMW 320. Это произошло утром 14 февраля, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, несчастный случай произошел на Халтуринском в районе дома №160. Предварительно, все случилось прямо на «зебре».

Известно, что самому автолюбителю, который был за рулем, 25 лет, пострадавшая того же возраста. Сейчас полицейские выясняют подробности ДТП.

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