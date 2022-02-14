В Калмыкии обнаружили останки пропавшего без вести мужчины

В Калмыкии нашли мертвым пропавшего без вести мужчину Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии прекратили поиски 61-летнего жителя Лаганского района. Розыск шел в рамках расследования дела об убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что с 15 декабря Виктор Петрович Горяев не выходил на связь со своими родственниками и друзьями. Дома он тоже все это время не появлялся и до настоящего времени его местонахождение не было установлено.

Но 12 февраля на берегу Лаганского судоходного канала обнаружили останки, а также одежду, мобильный телефон и банковская карту на имя пропавшего.

- Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены медико-криминалистическая, генетическая и другие судебные экспертизы с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены, - отметили в ведомстве.

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В настоящее время следователи проводят проверку.