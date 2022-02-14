В Калмыкии фермер задолжал своему подчиненному 67 тысяч рублей

В Калмыкии фермер задолжал подчиненному 67 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Калмыкии глава крестьянско-фермерского хозяйства задолжал своему подчиненному крупную сумму денег. В отношении него было возбуждено уголовное по статье 145.1 УК РФ "Выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации". Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Следователи выяснили, что глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств с мая 2020 года по ноябрь 2021 года выплачивал своему сотруднику зарплату ниже МРОТ. Но в то время, пока длилось расследование, предприниматель полностью погасил задолженность, которая к тому времени уже составляла 67 тысяч рублей. После этого дело было направлено в суд с ходатайством о назначении судебного штрафа.

- По результатам судебного рассмотрения мировым судьей судебного участка № 2 Малодербетовского судебного района Республики Калмыкия вынесено постановление о применении к индивидуальному предпринимателю меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Постановление в законную силу не вступило, - рассказали в следственном комитете.

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