В Ростовской области нашли случаи ограничения свободы Интернета

Речь идет, например, о блокировках опасной или экстремистской информации в сети Фото: Борис КОКУРИН

Ростовская область вошла в группу регионов, где свобода Интернета подвергается ограничению. Об этом сообщили аналитики проекта «Сетевые свободы», исследователи подготовили доклад и график.

Так, в донском крае за период с января по декабрь 2021 года зарегистрировали 21 случай ограничения: 6 - уголовные дела, 7 - административные проверки, 5 - цензура, 2 - насилие, 1 - другое.

Речь идет, например, о блокировках пользователей, которые распространяли опасную или экстремистскую информацию. Примерами могут послужить дела двух жителей Дона. Один из них разместил в VK символику запрещенного движения, другой опубликовал на своей странице изображение с нацистской свастикой.

Также было несколько дел, связанных с действиями журналиста Игоря Хорошилова, который разместил логотип запрещенной в России организации.

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Причина - повторное нарушение (подробности)