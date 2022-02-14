Лидерами по заражению коронавирусом стали Ростов и Таганрог Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области наибольшее число зараженных коронавирусом выявили в Ростове и Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Согласно статистическим данным, в донской столице опасный вирус обнаружили у 1 225 местных жителей, а в Таганроге новой коронавирусной инфекцией заразились 214 горожан.

Вслед за лидерами идут Волгодонск и Шахты. Здесь за минувшие сутки оказались заражены по 204 человека.

За вчерашний день коронавирус обнаружился у 3 962 дончан. Заболевших выявили во всех муниципалитетах региона. В последнее время все у большего числа заболевших выявляют новый штамм "омикрон". Его стали подхватывать уже и дети.

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Постановление было подписано 14 февраля.