В Ростове горожане обнаружили цветущие подснежники

Ростовчан удивили подсненики в середине февраля. Фото: "Ростов Главный"

В Ростове местные жители обнаружили уже цветущие подснежники. Это явление природы одновременно вызвало у ростовчан удивление и восторг. Местные жители поспешили сфотографировать увиденное и поделиться снимками, а затем и своими эмоциями в одном из городских пабликов в социальной сети.

На фото действительно были запечатлены цветущие подснежники с зелеными листьями и белоснежными головками. Растения цвели среди камней и их пригревало теплое солнце. Стоит отметить, что раньше эти цветы проглядывали из-под снега только к апрелю, а в этом году появились уже в конце февраля.

«Весна пришла! Ростовские подснежники. Фото сделано в парке Островского, храм святого Пантелеимона», - написал восторженный автор поста.

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