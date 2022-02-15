В Батайске мужчину приговорили к шести годам тюрьмы за убийство незнакомца

В Ростовской области мужчина зарезал незнакомца и оказался за решеткой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Батайске суд приговорил 53-летнего мужчину к реальному сроку за убийство незнакомца. В отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователям удалось выяснить, что в октябре злоумышленник на улице Ленинградской поссорился с 31-летним незнакомцем. В порыве гнева подсудимый выхватил нож и всадил его в грудь своего оппонента. Удар оказался настолько точным, что мужчина тут же скончался на месте происшествия от полученной травмы. Злоумышленник был задержан правоохранителями и заключен под стражу.

В ходе предварительного следствия судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

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В настоящее время злоумышленник находится под стражей.