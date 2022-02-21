В Областную детскую больницу за два дня госпитализировали восемь детей из числа беженцев

В Ростовскую область прибыли восемь тяжело больных детей.

В Областную детскую клиническую больницу Ростовской области за последние два дня поступили восемь детей из числа беженцев. Об этом сообщила заместитель главного врача областной детской клинической больницы Наталья Приходько.

Все дети разного возраста - от трех до 15 лет и имеют различные тяжелые заболевания.

- Это дети с тяжелом органическим поражением центральной нервной системы, которые первыми были госпитализированы в отделение паллиативной помощи. Еще трое детей были определены в отделение онкологии и гематологии и один ребенок в нефрологическое отделение, - рассказала Наталья Приходько.

Состояние всех прибывших детей оценивается как стабильно тяжелое. Стоит отметить, что они довольно неплохо перенесли переезд с территорий ЛНР и ДНР. Сейчас им оказывается все необходимое лечение.

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