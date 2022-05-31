Банк «Центр-инвест» открыл в Москве офис для малого бизнеса

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Для предприятий и индивидуальных предпринимателей Московской области банк «Центр-инвест» предлагает комплексное расчетно-кассовое обслуживание, программы кредитования малого бизнеса, в том числе льготные кредиты, финансирование для создания нового бизнеса и приобретения деловой недвижимости.

- Новое бизнес-направление продиктовано востребованностью услуг банка «Центр-инвест». Мы предлагаем по-настоящему доступные программы финансирования, индивидуальный подход к обслуживанию и поддержку для начинающих предпринимателей и малого бизнеса, – комментирует Александр Долганов, заместитель Председателя Правления, руководитель московского отделения банка.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Офис в Москве предоставляет полный спектр банковских услуг для населения и бизнеса в соответствии с международными стандартами современных банковских технологий.

Мы ждем вас по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50 А/8, стр. 2, тел. (495) 640-23-36 или 8-800-200-99-29 (бесплатный звонок по РФ).