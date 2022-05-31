За минувшие сутки в Ростовскую область прибыли еще более 15,5 тысячи беженцев

В Ростовскую область за сутки прибыли 15,5 тысячи беженцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 15,5 тысячи беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысяч граждан, - говорится в сообщении.

Все прибывшие являются уроженцами Донецкой и Луганской народных республик. Желающих направляют в пункты временного размещения, кто-то отправляется жить к друзьям или родственникам, а некоторые и вовсе продолжают двигаться вперед, чтобы добраться до своей родни, проживающей в других регионах России.

В ПВР людям по необходимости оказывают психологическую и юридическую помощь. Кроме того, всем прибывшим положена единовременная выплата в размете десяти тысяч рублей.

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Все они прибыли через пункты пропуска донского края.