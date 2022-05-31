Семь таганрогских улиц останутся без электричества 31 мая

Таганрожцев ждут новые отключения света. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Таганрожцев в последний весенний день ждут новые отключения электричества. По информации компании "Россети Юг", без света останутся жители семи улиц приморского города. Воспользоваться электроприборами у них не будет возможности на протяжении нескольких часов.

Так, с 8 до 16 часов свет будет отключен на на улице Дзержинского (к переулку Чугунному) и в переулке Цеховом (к улице Заводской).

А с 9 до 17 часов отключения ожидают жителей улицы Свободы (к улице Транспортной), улице Нахимова, улице Олега Кошевого (к улице Спортивной). А также обесточат дома в переулках 1-м и 2-м Первомайских.

Энергетики заверили, что все отключения будут плановыми и связаны они с проведением технических работ.

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Электричества не будет на протяжении всего рабочего дня.