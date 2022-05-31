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Происшествия31 мая 2022 7:04

В Ростове брат и сестра получили сроки за помощь террористам

Приговор вынесли сразу по нескольким уголовным статьям
Ангелина СКИБА
Вердикт суда пока не вступил в силу

Вердикт суда пока не вступил в силу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону брат и сестра ответили перед законом за помощь террористам. Мужчина получил 18 лет колонии строгого режима, женщина - 16,6 лет колонии общего режима. Приговор вынесли сразу по нескольким статьям, рассказали в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Известно, что еще в 2013 году в Кабардино-Балкарии задержанные вступили в запрещенную организацию и начали принимать у себя дома боевиков, которые искали временного укрытия. Хозяева обеспечивали своих тайных гостей питанием, хранили опасные предметы и вещества, а также следили за ситуацией на улицах.

В 2015 году исполнители решили помочь другой запрещенной террористической организации и собрали 1,4 млн рублей. Эти средства перечислили для последующего использования в Сирии.

Все эти преступления вскоре раскрыли правоохранители. Добавим, вынесенный приговор еще не вступил в силу, поэтому подозреваемые могут обжаловать его в Апелляционном военном суде.

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