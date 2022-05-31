В Ростове начался трудовой семестр студотрядов

В Ростове стартовал трудовой семестр для студотрядов. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко во "Вконтакте".

В Ростове начались трудовые будни для членов студенческих отрядов. О старте нового трудового семестра рассказал в своем аккаунте в социальной сети глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Несколько месяцев отряды готовились к сезону: проходили профильные школы, методические семинары, инструктажи и повышение квалификации, - рассказал сити-менеджер.

Лучшим бойцам студотрядов были вручены благодарственные письма. Алексей Логвиненко поздравил студентов с началом трудового сезона и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

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