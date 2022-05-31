В ВТБ снижены ставки по автокредитам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ВТБ улучшил условия по всей линейке программ автокредитования, скорректировав базовые процентные ставки на 2,7 пп. Теперь залоговые кредиты доступны клиентам от 3% годовых, а беззалоговые – от 7,6%. Новые ценовые параметры действуют при покупке как новых, так и машин с пробегом.

Кредиты на новые автомобили доступны в размере до 7 млн рублей на срок до семи лет. При покупке машины с пробегом возможно получить до 5 млн рублей на срок до пяти лет. Минимальные ставки доступны при условии получения зарплаты на карту банка и оформлении страхования транспортного средства на весь срок кредита.

Клиенты, которые получили одобрение кредитных заявок до пересмотра банком ставок, могут переоформить их на более выгодных условиях.

- За последние полтора месяца мы уже в третий раз улучшаем условия по автокредитам. В целом их стоимость упала уже на 8,7 пп, и условия стали приближаться к уровню начала года. Очередной пересмотр ценовых параметров улучшит развитие рынка автомобилей с пробегом, - прокомментировал и.о. начальника управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

После того, как была проведена корректировка ставок, банк уже зафиксировал увеличение спроса на автокредиты. Клиенты оформили около 40 тысяч заявок, что в 1,5 раза превышает результат за апрель.

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