74 случая коронавируса подтвердили в Ростовской области к утру 31 мая

В донских больницах сейчас остаются 287 пациентов с COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 74 человека. Об этом 31 мая сообщает сайт донского правительства.

Носителей COVID-19 обнаружили в 21 городе и районе Дона. Больше всего инфицированных - 25 человек - оказалось в Ростове-на-Дону. В Таганроге - 7, в Азове и Батайске - по 5, в остальных территориях от 4 и меньше случаев.

При этом в донских больницах сейчас остаются 287 пациентов, из них 6 в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, еще 21 - на неинвазивной ИВЛ.

Умерших от коронавируса за прошедшие сутки не регистрировали, однако всего с начала пандемии на Дону потеряли 10930 человек.

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