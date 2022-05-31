В Ростовской области за сутки не было случаев гибели от COVD-19

В больницах еще остаются 287 пациентов с COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за прошедшие сутки не регистрировали новые случаи гибели от коронавируса. Информацию об этом 31 мая опубликовали на сайте донского правительства.

Отметим, что до этого власти ежедневно сообщали о жертвах инфекции, в основном это были люди старшего и пожилого возраста с хроническими заболеваниями, которые усложняли течение COVID-19. Всего на Дону с начала пандемии потеряли 10930 человек.

Добавим, к утру в регионе обнаружили еще 74 новых носителей вируса. Кроме того, в больницах все еще остаются 287 пациентов с COVID-19, 6 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ.

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