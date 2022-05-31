Ростовская область по благополучию семей заняла 62 место в России

Благополучие семей рассчитали на основе данных за 2021 год Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовская область заняла 62 место в рейтинге, который рассчитали по среднему благополучию семей в 2021 году. Достаток жителей регионов оценили аналитики РИА Новости.

Специалисты обратили внимание, сколько остается у людей в месяц после минимальных расходов. Так, на Дону семьи с двумя детьми могут откладывать по 20,2 тысячи рублей, семьи с одним ребенком - 31,4 тысячи рублей.

Добавим, возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, там после основных трат у родителей с двумя малышами остается более 100 тысяч рублей. Второе и третье места занимают Москва и Санкт-Петербург.

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