В Ростове на территории Зеленого острова собрали 2,5 тонны мусора

В Ростове на Зеленом острове прошел субботник. Фото: администрация Ростова.

В Ростове активисты очистили от мусора территорию Зеленого острова. В этом месте удалось собрать более 2,5 тонны отходов. Об этом этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Субботник прошел 28 мая. Участники акции смогли очистить 300 метров прибрежной части острова.

- С наступлением теплого периода количество отдыхающих на природе резко возрастает, в том числе в водоохранных зонах водных объектов. К сожалению, отдыхая на свежем воздухе, многие горожане забывают о главном – о самой природе! - отмечается в сообщении.

Ростовские власти призвали ростовчан следить за состоянием окружающей среды и поддерживать чистоту в родном городе. Горожанам посоветовали после отдыха на природе убирать за собой мусор и выбрасывать его в контейнеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экологический фестиваль прошел в ростовском Ботаническом саду.

В нем приняли участие ростовские волонтеры-экологи.