В Ростове заемщики по семейной ипотеке чаще всего рассчитывают на помощь родителей

Руководитель банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: пресс-служба банка.

В преддверии Дня защиты детей Абсолют Банк - один из лидеров рынка жилищного кредитования в регионе - провел исследование портрета заемщика по госпрограмме «Семейная ипотека». В мае 2022 года на нее приходилось 65% всех выданных жилищных кредитов.

- Средний чек по семейной ипотеке в Ростове в мае достиг 4,5 млн рублей. Во втором полугодии 2021 года он был на 1,5 млн меньше, то есть 3 млн рублей. В то же время средний чек по стандартной ипотеке за этот же период увеличился всего на 100 тысяч рублей - до 2,8 млн рублей, - рассказала руководитель банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая.

При этом средний доход ростовских заемщиков составил от 70 до 100 тысяч рублей. Люди стараются приобретать двух- или трехкомнатное жилье. Причем семейную ипотеку чаще всего выбирают женщины от 25 до 35 лет. Интересно, что они предпочитают привлекать в качестве созаемщиков не супругов, а своих родителей, и рассчитывают на их финансовую поддержку. 70% обратившихся за кредитом имеют всего одного ребенка, у 30% - двое детей и более.

- Почти 80% клиентов используют в качестве части первоначального взноса материнский капитал. Наш банк один из немногих в регионе дает клиентам такую возможность не только по стандартным программам, но и по семейной ипотеке и по основной Госпрограмме 2020-2022, - подчеркнула Елена Водяницкая.

По «Семейной ипотеке» банк сохранил ставку 5,99% годовых на весь срок, минимальный первоначальный взнос - 15%. Кстати, с 1 по 3 июня 2022 года кредит можно оформить по дополнительно сниженной ставке - 5,74% годовых

Добавим, «Семейная ипотека» доступна тем, у кого родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года. Купить по этой программе можно квартиру в новостройке.