Сказки и приключения: что смотреть с детьми 1 июня

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

1 июня в мире отмечается Международный день защиты детей, который призван привлечь внимание к жизненным вопросам, с которыми сталкиваются дети и подростки.

Онлайн-кинотеатр KION собрал подборку фильмов и мультсериалов, которые подходят для различных зрителей: для самых маленьких, тех, кто хочет познавать новое, для совместного просмотра с родителями и даже подросткам.

Для малышей:

«Ясный сокол»

Красочный мультфильм по мотивам народных сказок. Из дальней поездки богатый купец привозит троим дочерям подарки – серьги, платье и волшебное перо Финиста Ясного Сокола.

«Жила-была последняя Мушка»

Наивная муха считает, что мир наполнен гармонией и добром, а люди заботятся о таких, как она. Но розовые очки быстро падают с наивного насекомого.

Фото: предоставлено пресс-службой МТС

Для желающих узнать новое:

«Космические исследователи»

Увлекательные приключения друзей-инопланетян Ника и Сэмми. Основная цель — собрать как можно больше информации о планете Земля и ее обитателях.

«Азбука опасностей»

Ироничная история о справочнике угроз окружающего мира, который аккуратно и неспешно составляют юные домовые — Чаруша и Бакуня.

Для семейного просмотра с родителями:

«Прыгучая братва»

Из зоопарка пропадает кенгуру вместе с украденным из музея драгоценным камнем. Кенгуру прячется на ферме девочки Элли, которая защищает его от незадачливых грабителей.

«Спирит Непокорный»

История о крепкой дружбе между девочкой-подростком Лаки и Спиритом — диким мустангом, таким же буйным и веселым, как и маленькая озорница.

Для подрастающего поколения:

«Маленький воин»

Молодой человек Витя Касаткин увлечен борьбой сумо и хочет выиграть юношеский турнир в Японии. На пути к победе он преодолевает различные трудности.

«Мост в Терабитию»

Джесс Аарон — хочет стать лучшим бегуном в классе, но первое место занимает Лесли Берк. Обида от проигрыша исчезает, когда между ними возникают дружеские отношения. Совместные приключения помогают найти портал в волшебное царство!