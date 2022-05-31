Комедии, драмы, приключения: в июне Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве

В июне Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В первый месяц лета видеосервис Wink покажет кинопремьеры, которые помогут настроиться на долгожданный отдых, научат ценить каждый момент и напомнят о героическом прошлом страны.

Семейная комедия «Артек. Большое путешествие» (6+) вернет взрослых в детство, а современным детям поможет лучше понять своих родителей. Ребята приезжают в «Артек» и волшебным образом попадают в прошлое, где встречают своих будущих родителей.

Военная драма «1941. Крылья над Берлином» (12+) расскажет о событиях августа 1941 года, когда летчики авиационного полка Балтийского флота совершили первую с начала Великой Отечественной войны бомбардировку столицы фашистской Германии.

В июне Wink зовет в кинопутешествие во времени и пространстве. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Героиня американской фантастической комедии «Всё везде и сразу» (18+) Эвелин внезапно узнает о существовании альтернативных версий себя в других измерениях. Девушка получает возможность прожить множество жизней и осознать ценность бытия.

Герой социальной драмы «Нелегал» (18+) тоже путешествует из одного мира в другой — из Киргизии в Якутию. В фильме удачно сочетаются триллер, суровая природа, мистическая атмосфера и колоритные персонажи.

В боевике «Отряд “Призрак”» (18+) зрители увидят Брюса Уиллиса в роли антигероя. Фильм расскажет о противостоянии коррумпированного шефа полиции и бывшего военного, который должен спасти похищенную жену.

В российском сериале «Киллер» (16+), показ которого в Wink стартует 15 июня, бывший полицейский выбирает профессию киллера не по своей воле. Он намерен поквитаться с теми, кто его подставил и отправил в тюрьму. Но все меняется, когда он попадает в аварию и теряет память.

В американском боевике «Флешбэк» (18+) Лиам Нисон также играет роль профессионального киллера, а Моника Беллуччи – преступной бизнес-леди. Главный герой также борется с провалами в памяти и отказывается выполнять очередной заказ.

А в конце июня зрителей ждет настоящая сказка - мультипликационный фильм «Золушка и тайна волшебного камня» (6+), в котором Золушка способна постоять за себя, а принц Алекс превращен в мышь. Это продолжение мультфильма «Золушка и заколдованный принц» 2018 года.

Следите за премьерами в видеосервисе Wink.