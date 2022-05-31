В Ростовской области поймали осужденного, который сбежал из колонии-поселения

Беглеца нашли днем 31 мая
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Ростовской области поймали мужчину, который совершил побег из колонии-поселения. Эту информацию 31 мая сообщили в пресс-службе донского управления Федеральной службы исполнения наказаний.
- Осужденный КП-8 задержан сотрудниками ГУФСИН сегодня в 13:30. Пока других подробностей нет, - прокомментировали в ведомстве.
Ранее стало известно, что в поселке Веселый на медосмотр в ЦРБ не пришел 36-летний арестант - вероятно, мужчине выдали разрешение на посещение врача, но он решил отдохнуть на воле и не обследоваться. После этого беглеца сразу же начали искать.
Известно, что осужденный изначально отбывал наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Добавим, в колониях-поселениях осужденные обычно свободно передвигаются и находятся без охраны. Однако для выезда за пределы территории требуется разрешение администрации - в таких случаях можно посещать места только в пределах одного муниципалитета.
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