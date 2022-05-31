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Туризм31 мая 2022 14:25

Это был мой лучший отдых! Я мечтаю попасть туда снова!

Материал предоставлен ДОЛ "Экспресс"
Фото: ДОЛ "Экспресс"

Фото: ДОЛ "Экспресс"

Хотите, чтобы ваш ребенок сказал так же? Организуйте ему поездку в этот сказочный лагерь!

Детский оздоровительный лагерь «Экспресс» расположен в одном из уголков Черноморского побережья Кавказа на мысе Дооб, п. Кабардинка. Ежедневно в течение всей смены проводятся разнообразные интеллектуальные, спортивные и развлекательные мероприятия: конкурсы, викторины, соревнования, первенства лагеря по различным видам спорта (бег, метание мяча, прыжки в длину, пионербол, футбол, шашки, настольный теннис, плавание).

Размещение детей осуществляется в 5-ти кирпичных 3-этажных корпусах. Питание 5-ти разовое, соответствующее всем санитарно-эпидемиологическим нормам.

Стоимость путевки: 40 402,00 руб.

Дата заезда: с 3.06 по 23.06.2022 г.

Вся подробная информация по телефону 8 (863) 259-04-36.

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