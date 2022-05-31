Годовой доход главного санитарного врача региона раскрыли в Ростовской области

Евгений Ковалев за 12 месяцев получил 2,9 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области назвали уровень годового дохода главного санитарного врача региона Евгения Ковалева. Соответствующую информацию опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Судя по открытым данным, глава регионального управления ведомства задекларировал по итогам 2021 года 2,9 млн рублей.

В собственности у специалиста указаны квартира и доля земельного участка, есть легковой автомобиль Nissan.

Отметим, что министры других профильных ведомств Ростовской области получили за 12 месяцев от 2,6 до 3,8 млн рублей.

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