По данным ВТБ ставка по льготной ипотеке в размере 9% устраивает половину заемщиков

Снижение ключевой ставки позволило увеличить потребительскую активность. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди заемщиков банка ВТБ был проведен опрос по поводу ипотеки с господдержкой. Около 50% клиентов отметили, что ставка в размере 9% их вполне устраивает. Треть заемщиков заявили, что для получения кредита их устроила бы ставка от 3% до 6% годовых. Около 15% респондентов отметили, что готовы оформить жилищный кредит под 6%. При этом только 8% клиентов ВТБ пока не намерены брать ипотеку, поскольку не уверены в стабильности своих доходов. Данные опроса представил в ходе выступления на форуме недвижимости «Движение» вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

ВТБ принимает активное участие в выдаче ипотеки с господдержкой, действующей с 2020 года. За пять месяцев текущего года банк выдал по этой программе 21,5 тысячи кредитов более, чем на 70 млрд рублей. По итогам мая ВТБ планирует увеличить объем продаж в сегменте новостроек на 15% к уровню прошлого года.

По словам Евгения Дячкина, поэтапное снижение ключевой ставки позволило улучшить ценовые условия по кредитам, что уже отразилось на потребительской активности клиентов. Если в апреле среднесуточная сумма выдач по ипотеке не превышала 1,5 млрд рублей, то во второй половине мая ежедневные продажи достигают 3 млрд. ВТБ начал принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 9% с конца апреля.

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