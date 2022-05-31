Начинать и завершать отдых ребята будут исполнением гимна России. Фото: сайт правительства РО

С 1 июня в Ростовской области начнут работать пришкольные лагеря с дневным пребыванием. Одна смена рассчитана на 21 день, с детьми будут заниматься до 14 часов. Ребят также обеспечат двухразовым питанием, рассказал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- Всего запланировали работу 828 пришкольных лагерей для 52 тысяч детей. Для развития творческих, профессиональных или специальных навыков организовали 247 профильных смен. Около 300 образовательных организаций подтвердили готовность к проведению инклюзивных сборов, - сообщил Игорь Гуськов.

Начинать и завершать отдых ребята будут торжественным поднятием флага и исполнением гимна России. Сама же программа отдыха довольно насыщенная, в том числе пройдут акции в честь Дня России, Дня семьи, любви и верности, а также Дня памяти и скорби.

Состоятся просветительские беседы. Кроме того, каждый ребенок сможет познакомиться с историей страны и родного края в рамках празднования 350-летия Петра I. Отметим, это далеко не полный список того, что ждет донских школьников на каникулах.

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