В Ростовской области 30 аграриев получат гранты на развитие семейных ферм

В Ростовской области аграрии получат гранты. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области аграрии получат гранты на создание и развитие семейных ферм. В этом году получателями гранта станут 30 донских предпринимателей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Для получения гранта аграриям пришлось пройти конкурсный отбор в региональном министерстве сельскохозяйственной продукции. Полученные средства фермеры направят на разведение скота, выращивание зерновых и производство овощей.

- За десять лет, с 2012 по 2022 годы, гранты на создание и развитие фермерских хозяйств получили почти 860 аграриев региона на сумму 2,6 миллиарда рублей. Объем грантовой поддержки донских фермеров в 2022 году составит почти 250 миллионов рублей, - рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Власти отметили, что донские фермеры могут пользоваться и другими видами господдержки. Малый сектор агробизнеса ежегодно получает в качестве поддержки около 1,3 млрд рублей.

Виктор Гончаров отметил, что господдержка помогла ускорить рост агропроизводства на Дону.

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