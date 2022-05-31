Главным архитектором Ростова-на-Дону стал Юрий Берестов

В Ростове назначили нового главного архитектора. Фото: администрация Ростова.

Назначен главный новый главный архитектор. Им стал Юрий Берестов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новоиспеченный главный архитектор родился в Батайске. Сейчас ему 63 года. Юрий Берестов является выпускником РИСИ и имеет диплом по направлению "Архитектура". В настоящее время его трудовой стаж составляет 40 лет. Все это время он работал исключительно по специальности.

- С 1984 по 1992 годы замещал различные должности в организации «711 Военпроект», затем в течение 8 лет возглавлял Муниципальное предприятие «Энтазис». В 2000 году поступил в администрацию Советского района города Ростова-на-Дону, в течение 12 лет являлся архитектором района, - отмечается в сооббщении.

А во вторник, 31 мая, Юрий Берестов был назначен на должность заместителя директора ростовского Департамента архитектуры и градостроительства. Теперь он занимает пост главного архитектора.

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