Новочеркасцев в первый день лета ждут отключения света

В Новочеркасске ожидаются отключения света. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Новочеркасска сообщили об отключениях света в первый летний день. Электричества не будет на 12 городских улицах. Новочеркасцам предстоит просидеть без света на протяжении восьми часов. Об этом сообщили в компании «Донэнерго».

В среду, 1 июня, с 9 до 17 часов отключения света ожидаются в переулке Детский; на улице Ровная, улице Тихая 8, 10; улице Персиановская 116, улице Звездная 48; улице Маяковского 38-58, 39-47; улице Грекова 80-96, 77-121; улице Просвещения 56, 57 А, 59; улице Фрунзе 84; улице Пушкинская 35-45; улице Балочная 1-15, 2-14; улице Локомотивная 3, 2-10 А.

Энергетики заверили, что причиной отключения будут профилактические работы.

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Они будут связаны с проведением технических работ.