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Общество1 июня 2022 4:00

В Ростовской области определили подрядчика для строительства школы в Азове

На возведение учебного заведения потратят около полутора миллионов рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Азове нашли подрядчика для строительства школы.

В Азове нашли подрядчика для строительства школы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области был определен подрядчик, который займется строительством школы в Азове. На это планируется выделить около полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс бы объявлен управлением образования администрации Азова. Конкурсная комиссия уже определила победителя, который в ближайшее время займется капитальным строительством школы в городе Азове на улице Московской. Учебное заведение рассчитано на 1340 учеников.

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета города Азова, в том числе субсидий, поступающих в бюджет города из федерального и областного бюджетов. Полностью возвести школу необходимо до 30 апреля 2024 года.

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Учебное заведение будет рассчитано на 1 100 учеников.