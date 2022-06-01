В Ростове поймали водителя, сбившего ребенка

В Ростове поймали скрывшегося с места ДТП водителя. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростовские сотрудники ГИБДД смогли задержать водителя, который сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, инцидент произошел 25 мая на улице Мечникова в районе дома 22/85б. В тот день неизвестный водитель сбил восьмилетнюю девочку. Школьница переходила проезжую часть в неположенном месте и шофер не успел затормозить при ее внезапном появлении на дороге. К счастью ребенок не пострадал, а водитель поспешил скрыться с места аварии.

Сотрудниками ГИБДД был объявлен розыск автомобилиста. Им оказался 46-летний житель Ставропольского края, который живет в Ростове, на автомобиле Hyundai Solaris.

- В отношении него был составлен административный материал по статье 2.27 КРФ об АП "Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия". Дело будет рассматриваться в Мировом суде. Мужчине грозит лишение прав на срок до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - отмечается в сообщении.

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