Укус клеща стал смертельным еще для одного дончанина

В Ростовской области от укуса клеща скончался еще один дончанин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области от укуса клеща скончался еще один местный житель. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области.

В настоящее время зафиксировано три случая заражения Крымской геморрагической лихорадкой, вызванной укусом клеща. В настоящее время болезнь окончилась летальным исходом для двух дончан, проживающих в Новошахтинске и Пролетарском районе региона.

Кроме того, еще трое жителей Ростовской области оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. В большинстве своем от укусов клещей страдают жители Ростова-на-Дону, Шахт и Таганрога.

За истекший период 2022 года укусы клещей получили 1,6 тысячи человек. 683 человека от общего количества - дети в возрасте до 14 лет.

В Роспотребнадзоре дончанам напомнили, что не стоит пытаться снимать клеща самостоятельно, а лучше сразу обратиться за медицинской помощью в травмпункт.

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Всего в регионе было два подтвержденных случая Крымской геморрагической лихорадки.