Ограничение на полеты в Ростовской области продолжит действовать до 24 июня

В Ростовской области продлили ограничения на полеты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области продолжат действовать ограничения на полеты. Самолеты не смогут взлетать и приземляться в аэропорту "Платов" до 3:45 по московскому времени 24 июня. Сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения действуют в авиагаванях 11 российских городов - Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

- Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, - отмечается в сообщении.

Другие российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.

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Ростовский аэропорт останется закрытым до 18 июня.

Ограничения на полеты продлили и в других регионах.