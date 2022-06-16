В Ростове на выполнение нацпроектов планируют потратить 7,7 млрд рублей

В рамках проектов сейчас в городе строят 4 детсада и 3 школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в 2022 году на выполнение национальных проектов планируют потратить 7,7 млрд рублей. Эти деньги поступят из федерального, регионального и местного бюджетов, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что 84% от выделенной суммы уже заложили в заключенных контрактах. Сейчас в городе работают над 10 региональными и 6 национальными проектами.

- Значимость этой работы очевидна. Улучшения затронут объекты инфраструктуры и общественные территории. Транспортные развязки сделают комфортными, модернизируют социально значимые объекты, - пояснил Алексей Логвиненко.

Напомним, в рамках национальных проектов в донской столице сейчас возводят несколько поликлиник, 4 новых детсада и 3 школы, планируют обновить 18 дорог. Также до 2023 года из ветхого и аварийного жилья намерены переселить 240 семей.

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