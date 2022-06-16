В Ростовскую область за сутки въехали более 13 тысяч беженцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростовскую область за минувшие сутки прибыли более 13 тысяч беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

- За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан, - говорится в сообщении.

Речь идет о вынужденных переселенцах из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Мариуполя. Их направляют в пункты временного размещения, где им оказывают психологическую и юридическую помощь. Кроме того, им положена единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей.

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Границу Ростовской области за сутки пересекли 18,5 тысяч переселенцев.

Количество прибывших в регион зарегистрировали на пунктах пропуска.