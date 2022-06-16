17 июня в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

Опасность возгораний сохранится в 35 территориях Дона
Фото: Иван МАКЕЕВ
Завтра, 17 июня, местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.
Всего повышенный риск возгораний ожидается в 35 территориях, в частности в южных, юго-восточных, центральных, северных районах и в Приазовье.
Так, например, предельно осторожными с огнем должны быть жители Кагальницкого, Зерноградского, Орловского, Зимовниковского, Семикаракорского, Багаевского и Азовского районов. Такая же ситуация будет и в Ростове-на-Дону. Спасатели рекомендуют строго соблюдать меры безопасности и не выжигать сухую траву.
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