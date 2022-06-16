Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество16 июня 2022 8:48

17 июня в Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность

Спасатели рекомендуют соблюдать правила безопасности не выжигать сухую траву
Ангелина СКИБА
Опасность возгораний сохранится в 35 территориях Дона

Опасность возгораний сохранится в 35 территориях Дона

Фото: Иван МАКЕЕВ

Завтра, 17 июня, местами в Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Об этом предупреждает пресс-служба регионального управления МЧС.

Всего повышенный риск возгораний ожидается в 35 территориях, в частности в южных, юго-восточных, центральных, северных районах и в Приазовье.

Так, например, предельно осторожными с огнем должны быть жители Кагальницкого, Зерноградского, Орловского, Зимовниковского, Семикаракорского, Багаевского и Азовского районов. Такая же ситуация будет и в Ростове-на-Дону. Спасатели рекомендуют строго соблюдать меры безопасности и не выжигать сухую траву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор назвал самые грязные водоемы Ростовской области

Из общего числа проб воды не соответствовали нормам 34,8% (подробности)