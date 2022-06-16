Голубев попросил у Мурашко помочь с реконструкцией БСМП Таганрога

Василий Голубев поручил ускорить разработку проектно-сметной документации реконструкции БСМП.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко вопросы реконструкции Больницы скорой медицинской помощи города Таганрога. Глава донского региона обратился с просьбой поддержать ремонт БСМП.

Напомним, во время посещения таганрогской городской больницы Василий Голубев убедился, что ее лечебный корпус не соответствует современным требованиям. В связи с чем поручил ускорить разработку проектно-сметной документации. Создание и проектирование нового комплекса было разбито на этапы.

В рамках реконструкции на территории БСМП планируется построить новый лечебный корпус со стационаром на 811 коек, инфекционное отделение и отделение скорой помощи. В то же время ряд уже существующих зданий будет реконструирован.

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